Araç kontrolünü kaybeden Suriyeli sürücü nehre düşüp hayatını kaybetti

Kaza, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Katranca köyü arasında gerçekleşti.
Suriye Uyruklu Ali Kaıkeh idaresindeki otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Araç manevralar yaparak Ergene Nehrine uçtu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD Arama Kurtarma Ekibi, Tekirdağ Deniz Polisi Dalgıçları, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri geldi.
Ekiplerin gelmesi beklenirken hafif ticari araç nehre gömüldü.
Gelwen ekipler arasında yer alan dalgıçlar aracın içinde bulunan şahsa ulaşmak için hazırlık yapıp nehre daldı.
Suriyeli araç kullanıcısı Kaıkeh’ın cansız bedenine ulaşılırken, nehre gömülen araç vinç yardımıyla gömüldüğü nehirden çıkarıldı.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından araçta bulunan kişi çıkarıldı. Ceset alınarak Babaeski devlet hastanesi morguna götürüldü.