Araç muayenede sürücülere kötü haber

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, araç muayene sistemi Özelleştirme kapsamında kalıyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2004 yılında yapılan ihaleyle araç muayene sistemi 20 yıllığına özelleştirme. O süre doluyor. onuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsamında devam edecek. 20 yıllık süre için ihalesi 2004 yılında yapılmıştı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.

Buna göre ihale dökümanlar ve sözleşmede yer alacak konular, Özelliştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenecek.

Özelleştirme işlemleri, kamu izmetinin devamlılığını sağlanabilmesi için 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

SÖZLEŞME SONA ERİYOR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB'den alınan bilgiye göre, araç muayene hizmeti işinin 20 yıllığına verilmesine ilişkin özelleştirme ihalesi, iki bölge olarak 20 Aralık 2004'te yapılmıştı. Ancak, birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı ve bakımı işletmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi, 15 Ağustos 2007'de imzamandığı için yenileme işleme 15 Ağustos 2027'de yapıalacak.

TÜVTÜRK olarak bilinen araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." hükmü yer alıyor.

Bu çerçevede, söz konusu sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramaksızın devam etmesini teminen ÖİB tarafından özelleştirme hazırlık çalışmalarının başlatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı.