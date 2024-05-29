Vicdansız. İsrail’e gitti Top mermisinin üzerine ‘Bitirin onları’ yazdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Vicdansız. İsrail’e gitti Top mermisinin üzerine ‘Bitirin onları’ yazdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2024 yılı başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olan fakat yeterli desteğe ulaşamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley, İsrail'in kuzeyine gerçekleştirdiği ziyarette, bir top mermisinin üzerine “Bitirin onları” yazdı.

İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nikki Haley'in İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ABD’nin eski Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Haley, söz konusu ziyarette, bir top mermisinin üzerine, “Bitirin onları” yazdı.

2024 yılı başkanlık yarışında Donald Trump’a rakip olarak Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olan fakat yeterli desteğe ulaşamaması nedeniyle adaylıktan çekilen Haley, İsrail'e verdiği büyük destekle ön plana çıkıyor.

ekran-goruntusu-2024-05-29-095436.pngİSRAİL’İN KUZEYİNDE DURUM NE?

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, kuzey bölgelerindeki sınır hattında Hizbullah ile çatışıyor. Bu çatışmalarda şimdiye dek; 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklandı.

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