Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor

İstanbul’da ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başladı. Kış lastiği için denetimler başlarken cezası dudak uçuklatıyor.

KAYNAK: İHA
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor

İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüsler durdurularak otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi.

Otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Ticari araçlarda yolculuk yapan kadın yolcular da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle broşürle bilgilendirildi.

1 OCAK'TAN SONRA 4 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Son Haberler
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu Spor
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı Magazin
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı Dünya
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor” Gündem
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”