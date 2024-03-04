Araç sahipleri dikkat. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı

'Sigorta Aracıları Teklif Platformu' hizmete başladı. Platform, zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirmek amacıyla düzenlendi. Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması amaçlanırken, teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak.

Sigorta Bilgi Merkezi gözetiminde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.

SÜRÜCÜLER, TRAFİK POLİÇESİNE KISA SÜREDE ULAŞACAK

İki aşamaya ayrılan teklif alma sürecinde, birinci aşamada acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. 10 dakikalık süre içinde birinci aşamada teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.

Acenteler bu aşamada platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler kolayca tespit edilecek.

ACENTENİN İŞİ KOLAYLAŞACAK

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarın devreye alınacak teklif platformunun, kuralına uygun olarak çalışması durumunda acentenin işini rahatlayacağını belirtti.

Levent Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine vurgu yaparak, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Kazanılan zamanın hem acenteye hem de sektöre katkısı olacağını belirten Levent Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile devamlı iletişimde olduklarını, sektörün gelişimi için tüm taraflarla organizeli çalıştıklarını dile getirdi.