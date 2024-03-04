Mahfi Eğilmez iktidarın ekonomideki yeni hazırlığını açıkladı. Kimse bu detayı görmedi

Murat Öztürk
Mahfi Eğilmez iktidarın ekonomideki yeni hazırlığını açıkladı. Kimse bu detayı görmedi
Yurtiçinde bugün enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası Mahfi Eğilmez “TÜİK, ENAG'ı aylık bazda geçti. IMF hazırlığı mı?” ifadelerini kullandı.

Yurtiçinde bugün enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 67,07 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 4,53 olarak açıklandı.
Enflasyondaki yükselişin şubatta da devam ettiği görülüyor. Yetkililer her ne kadar enflasyonda düşüşün başlayacağını iddia etse de TÜİK rakamları ve ENAG rakamları yükselişin hala devam ettiğini gösteriyor.
Özellikle bu şubat ayı aylık bazda açıklanan enflasyon rakamları herkese daha da şaşkınlık yarattı. Çünkü TÜİK, ENAG’ı aylık bazda geçti. Böyle bir duruma rastlamak pekte mümkün değil.
Mahfi Eğilmez açıklanan enflasyon rakamlarına karşında sosyal medya hesabından “Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 4,53, ENAG'a göre % 4,34 arttı. 12 aylık enflasyon TÜİK'e göre % 67,07, ENAG'a göre % 121,98 arttı. TÜİK, ENAG'ı aylık bazda geçti. IMF hazırlığı mı?” paylaşımında bulundu.

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Piyasanın gündeminde olan “IMF desteği” ifadeleri enflasyon rakamları sonrası yeniden körüklendi.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise konuya ilişkin ''Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?'' ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan ise konuya dair açıklama geldi. “Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

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