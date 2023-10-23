Araç sahiplerinin cebine bir darbe daha

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Akaryakıta zam haberleriyle artık sırtı bükülen araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı, Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Kasım ayında köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılacağını öne sürdü.

Kulislerde de köprü ve otoyollara yüzde 30 ile 50 aralığında zam konuşulmaya başlandığı ortaua çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, devletin işlettiği köprü ve otoyollara en son 2022 yılının başında zam yaptı.

Babuşçu’nun paylaşımı şu şekilde:

Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor.