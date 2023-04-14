Araç tele çarptı 20 yaşındaki genç öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.A. (18) yönetimindeki 07 BAM 239 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tramvay yolunda bulunan direk gerdirme teline çarpıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, 2’si ağır toplam 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve camdan dışarı fırlayıp ağır yaralanan Mehmet Karaymirza (20), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan sürücü M.F.A. ağır yaralanırken, yolculardan A.A. (19), F.G. (20) ve Ü.T. (19) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Mehmet Karaymirza'nın cenazesi ise yakınları tarafından Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedilmek üzere alındı.