Araç yana yana gitti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Araç yana yana gitti

İHA'nın haberine göre, yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Üzkoz yaylası yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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