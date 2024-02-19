“Aracımı kapattım” cevabını aldı, taksicinin sırtına makas sapladı

Olay, Konak ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sabahtan beri çalışan taksici Serkan Aksakallı (37), taksiye binmek isteyen yolcuya “Aracımı kapattım” diye yanıt verdi. İlerleyen saatlerde çay ocağından çıktığında Mehmet D. (32) ile karşılaşan Aksakallı, kendisine küfreden Mehmet D. Adlı şahıs ile tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce Mehmet D. yanında bulunan makası taksiciyi sırtından yaraladı.



Aksakallı yerde kanlar içerisinde kalırken, etraftaki vatandaşlar taksicinin yanına geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri taksiciyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Taksiciyi yaralayan Mehmet D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi yapılan Aksakallı, taburcu olduktan sonra Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Mehmet D.’den şikayetçi oldu.



Başına gelen olayı anlatan Aksakallı, “Kahvehanenin önünde beklerken bir vatandaş bana ‘Boş musun?’ diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum. O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Eve giderken şahsı tekrar gördüm. Bir anda bana küfür etmeye başladı. Ben de o sırada, kardeşim bana mı küfür ediyorsun, dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya devam etti. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma sapladı” şeklinde konuştu.

“Devletimizden bu konuda bir tedbir almalarını istiyoruz” diyen Aksakallı, “Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz insanlara hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Tedavim esnasında doktor ‘2 cm daha derinde olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız’ dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür” ifadelerini kullandı.