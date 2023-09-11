Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Amasya’da 24 yaşındaki genç yol kenarında park halindeki aracın içerisinde kendisine ait silahla başından vurulmuş olarak ölü halde bulundu.

KAYNAK: İHA
Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Amasya merkez Sarılar köyü kavşağı civarında silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bir kişiyi buldu. Yapılan kontrolde kiralık aracın içindeki şahsın Beytullah Genç olduğu belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelerde intihar olduğu değerlendirilen şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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