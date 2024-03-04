Aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu bulundu

Kaynak: AA
Aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu bulundu
Erzincan'da yapılan aramda bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilik tarafından gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımının ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, stepneye saklanmış 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve P.E, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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