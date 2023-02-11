Araçla otobüs durağına daldı sürücüyü polisler öldürdü 

Independent Türkçe Filistinli şoför, Kudüs'te aracıyla otobüs durağına dalınca aralarında bir çocuğun da yer aldığı iki kişi öldü.

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayda aracı süren kişinin kimliğini Huseyin Kuraka olarak açıkladı.

İsrail işgali altındaki yerleşim yerlerinden Ramot'taki olayda polisler tarafından vurularak öldürülen 31 yaşındaki sürücü, Doğu Kudüs'ün İsaviya kasabasında yaşıyordu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yaşananların terör saldırısı olduğunu savunarak güvenliğin artırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ise olayı "Kahramanaca operasyon" diye nitelerken, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

İsrail'in haber kanallarından Channel 12 News'a konuşan bir görgü tanığıysa olay yerindeki bir sivilin, polisler gelmeden önce sürücüye ve araca ateş ettiğini öne sürdü.

SÜRÜCÜNÜN AİLESİ TUTUKLANDI

Kanalın aktardığına göre hayatını kaybeden çocuk 6, diğer kişiyse 20 yaşındaydı. Ayrıca çocuğun 8 yaşındaki kardeşinin de aralarında yer aldığı 4 kişinin kazada yaralandığı bildirildi.

Filistin düşmanlığıyla tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise olay yerine yaptığı ziyarette, Doğu Kudüs'teki "terör hücrelerinin" temizlenmesi için polise talimat verdiğini söyledi.

Bunun ardından İsrail polisi, sürücünün ailesinin de aralarında yer aldığı 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan söz konusu saldırı, son dönemde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların arttığı bir dönemde yaşandı.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Cenin'e 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında bir çocuğun yer aldığı 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

21 yaşındaki bir Filistinliyse ertesi gün Doğu Kudüs'te 7 İsrailliyi öldürmüştü. İsrail polisi, saldırganı olay yerinde vurarak öldürürken, Filistin'deki silahlı örgütler saldırıyı üstlenmemişti. Polis, saldırganın sabıkası bulunmadığını da bildirmişti.

2005'ten beri Batı Şeria'daki çatışmaların kaydını tutan Birleşmiş Milletler'e göre 2022, bölgedeki en kanlı sene oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri geçen yıl, 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.