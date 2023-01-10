500 metre mesafede iki ayrı kaza

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda yaklaşık 500 metre mesafede 4 aracın karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi.
Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, ana yolda trafik kilitledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirilmesi üzerine kaza yerlerine trafik polisleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yolda kontrollü geçişi sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. (İHA)
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