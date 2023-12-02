Araçları otoparka çektirecek dev zam geliyor. Trafiğe çıkmak cesaret isteyecek

Yeniakit'in haberine göre, 1 Aralık'ta 84 doları aşan brent petrol fiyatları 2 Aralık'ta 78,88 dolara kadar geriledi. Bu indirim dünyanın bir çok ülkesinde pompa fiyatlarına yansıtılırken, Türkiye'de ise indirim yapılmadı.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, petrol talebini ve üretimini etkileyecek. Dev banka Goldman Sachs, elektrikli araç sayısındaki artışın 2050 yılına kadar günlük 6 milyon varil petrol üretimini ortadan kaldıracağını öngörüyor. Bu durum, OPEC+ grubunun pazar payını azaltacak ve petrol fiyatlarını yükseltecek.

Goldman Sachs, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin, grubun pazar payında azalmaya yol açacağını belirtiyor. Banka, Brent ham petrolünün 2024 yılında 80-100 dolar aralığında olmasını bekliyor. Bankanın analistleri, “Aralık 2024 Brent tahmini olan 93 dolar/varil için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz” diyor.

Goldman Sachs, petrol talebindeki güçlü büyüme, ABD’deki arz artışının yavaşlaması ve OPEC arzının düşük kalması nedeniyle Brent petrolün varil fiyatının 2024 yılında 80-100 dolar aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse ve dolar kurundaki yükseliş de devam ederse, akaryakıt fiyatlarının 50 liraların üzerine çıkması olası görünüyor.