‘Arada kalma yanımda kal’ sloganıyla dikkat çeken genç avukat Buse Nur Taşkıran İzmir’de kaç oy aldı

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‘Arada kalma yanımda kal’ sloganıyla dikkat çeken genç avukat Buse Nur Taşkıran İzmir’de kaç oy aldı
Adalet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Buse Nur Taşkıran'ın ‘Arada kalma yanımda kal’ seçim sloganı’ sosyal medyada çok konuşulmuştu. Taşkıran’ın aday olduğu İzmir Bayraklı’da kaç oy aldığı belli oldu.

Adalet Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Buse Nur Taşkıran'ın seçim afişinde kullandığı slogan sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Taşkıran'ın ilçe genelinde astırdığı afişlerde kararsız seçmene seslenen "Arada kalma yanımda kal" sloganı kullanılmıştı.

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Taşkıran'ın geçtiğimiz genel seçimlerde Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olarak gösterildiği öğrenildi.

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Buse Nur Taşkıran, Instagram hesabı üzerinden neden telefon numarasını paylaştığını şu mesajla açıklamıştı:

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"Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz. Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tekbir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım."

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Taşkıran’ın 31 Mart’ta aday olduğu İzmir Bayraklı’dan kaç oy aldığı belli oldu. Toplam 288 oy alan Taşkıran seçimi 13. Sırada bitirdi.

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