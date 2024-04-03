Gayrettepe’de 29 kişiye mezar olan ünlü gece kulübü Masquerade hakkında kimsenin konuşmadığı detay

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, idari soruşturma başlatılarak 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, olayla ilgili 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildi.

İş sağlığı ve güvenliği ile yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BİR TANE KOLON YOK

Gazeteci Gökçe Çiçek Kösedağı, X hesabından Gayrettepe’deki yangınla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

Kösedağı, “Yangın nedeniyle 29 kişinin öldüğü Masquerade adlı eğlence mekanını araştırırken dikkatimi çeken bir başka şey şu oldu. 1500 kişilik mekan, zemin kat ve bir tane kolon yok” ifadelerini kullandı.



Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, gece kulübüne 1987 yılında verilmiş bir ruhsatın bulunduğunu, bunun 2018 yılında yenilendiğini açıkladı.





