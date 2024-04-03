Sadettin Saran Fenerbahçe’nin kritik toplantısından böyle ayrıldı: Ayıp ettiler

Türkiye’de tüm gözler dün İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Stadı’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’undaydı.
Fenerbahçe’nin ligden çekilme kararı alıp almayacağı merak konusuydu.
Başkan Ali Koç, Süper Lig’e devam edeceklerini duyurdu. Kritik toplantıda Fenerbahçe’nin kaptanlarına seslenen Ali Koç, takımı bu sezon şampiyon yapmalarını istedi.
TOPLANTIYA SADETTİN SARAN DA KATILDI
Ali Koç’un başkanlığı bırakması halinde göreve talip olacağını sık sık tekrarlayan Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran da toplantıya katılan isimlerdendi.
“BİRAZ AYIP OLDU, SAĞLIK OLSUN”
Olağanüstü Genel Kurul’da konuşmasını gerçekleştiremeyen Saadettin Saran, Erol Bilecik’in kendisinden özür dilediğini söyledi.
Toplantı sonrası gazeteci Nergis Aşkın’ın çektiği görüntülerde Saran’a “Konuşma yapamadınız ya özür dilediler mi?” sorusu yöneltildi.
Saran, “Dilediler, Erol Bilecik diledi. Biraz ayıp oldu, olsun sağlık olsun” cevabını verdi.