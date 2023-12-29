Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Bakın kaç çıktı

Anadolu Ajansı'nın finans bölümünün Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Ekonomistler Tüketici fiyat endeksinin yüzde 3,19 artmasını bekliyor.

Aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafında 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacak. Enflasyonda aralık ayında hangi rakam çıkacağı emekliler tarafından merakla bekleniyor. Çünkü emekli maaşları o rakamlara göre belli olacak.

AA'nın finans anketine göre, ekonomistlerin yıl son ayı için enflasyon beklenti oranı yüzde 3,19 çıktı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri yıllık bazda yüzde 65,19 tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42,39 olarak kayıtlara geçti. TÜFE kasımda yüzde 3,28 olarak açıklanmıştı.

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: