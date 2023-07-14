Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesi, Adana, Gaziantep ve Sakarya’dan sonra Konya'da ortaya çıktı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesine ait görüntüler gelmeye devam ediyor.

Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesi, Adana, Gaziantep ve Sakarya’dan sonra Konya'da ortaya çıktı

Türkiye’de ilk Adana’da ortaya çıkan haşimi çetesi yayılmaya devam ediyor. Adana’dan sonra Gaziantep’de ortaya çıkan haşimi çetesi oradaki Türk vatandaşlara saldırıp daha sonra “Türkler kadınlara saldırıyor bizde müdahale ediyoruz” diye video çekip iftira atmıştı.

DAHA SONRA SAKARYA’DA ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’den sonra sakarya’da grup halinde görülen Arap ırkçısı haşimi çetesi Sakarya sokaklarında yürüyerek gövde gösterisi yaparken polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

ŞİMDİ DE KONYA’DA

Bu kez yeni görüntüler konya’dan geldi. Konya’da konvoy halinde görülen haşimi çetesi, tehlikeli yayılma politikasına devam ediyor.

515 HAŞİMİ ÇETESİ NEDİR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu 1002480sayısı Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediliyor. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu öne sürülüyor.

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