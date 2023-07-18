Suriyelilerin kurduğu 511 çetesi Konya’da ÖSO bayraklarıyla gövde gösterisi yaptı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi sığınmacıların merkezi haline getirmiş durumda.

Göçlerin yaşandığı ilk dönemlerde bireysel hareket eden Suriyeliler artık kitlesel hareket etmeye başladılar. Hatta öyle ki, Türkiye’de kendi çetelerini kurarak sokaklarda toplu halde gezmeye bile başladılar.

Daha önce gündeme gelen 505, 515, Deyrizor gibi Suriyelilerin oluşturduğu çete grupları Adana, Gaziantep, Sakarya, Konya şehirlerinde ortaya çıkmıştı.

511 Uteybe isimli Suriyeli çete ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Konya’da ortaya çıkan çete üyelerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklı kıyafetlerle sokakta toplu halde gezmesi tepkilere neden oldu.

Konya'da daha önce Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesi de ortaya çıkmıştı.