Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı

Türkler ise bakın ne yaptılar. İstanbul Fatih’te Arap ırkçısı Suriyeli 505 Şabani çetesi kendi bölgelerini belli etmek için duvarlara işaret çizdi. Türkler ise yazının üzerine çizgi çizerek “Türkler geldi” yazdı.

Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı

Editör: Ayşe Memiş

ÖSO kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad şehrinde yaşayan 505 Ebu Şabani aşiretinin Türkiye’deki skandalları devam ediyor.

Sosyal medyaya düşen fotoğraflara göre, İstanbul Fatih’te sokak duvarlarına, ev kapılarına, 505 yazıldığı görüldü. Bu çete Arap ırkçısı olan bir Suriyeli çetedir.

İşaretler sosyal medyada tepki toplarken Türkler harekete geçti. Türk vatandaşı ise işaretin üzerini çizerek “Türkler geldi” yazdı.

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Olay sosyal medyada gündem oldu, kullanıcılar tepki üstüne tepki gösterdi.

505 Şabani çetesi, "kaçakçılar kralı" lakabıyla anılıyor ve göçmen kaçakçılığı yapmakla tanınıyor.

505 ŞABANİ ÇETESİ

ÖSO kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad şehrinde yaşayan 505 Ebu Şabani aşireti, ÖSO bayrakları ve lüks hayatları ile TikTok'ta paylaşımlar yapıyor.

Koyu bir ÖSO destekçisi olan aşiretin üyeleri, çakarlı ve lüks araba videolarını TikTok'ta yayınlıyor. Aşiretin bazı üyeleri ise Türkiye'de yaşıyor ve bindikleri çakarlı araçlar ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

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