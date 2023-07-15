Türkiye’de şimdi de 505 Ebu Şabani aşireti ortaya çıktı. Çakarlı arabalarla gezip lüks içinde yaşıyorlar

Türkiye’de ortaya çıkan Arap milletçisi 515 Haşimi çetesinin ardından şimdi de 505 Ebu Şabani aşireti boy gösterdi.

Türkiye’de şimdi de 505 Ebu Şabani aşireti ortaya çıktı. Çakarlı arabalarla gezip lüks içinde yaşıyorlar

Odatv’den Kutalmış Gürbüz’ün haberine göre, Türkiye’de ilk Adana’da ortaya çıkan Arap ırkçısı 515 haşimi çetesi yayılmaya devam ediyor. Adana’dan sonra Gaziantep, Sakarya ve Konya’da da ortaya çıkmıştı.

Silahlı ve baltalı tehdit videoları yayınlayan ve adeta gözdağı vermeye çalışan 515 Haşimi üyeleri, Sakarya'da Emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

YENİ AŞİRET ORTAYA ÇIKTI

Şimdi de yeni bir Arap aşireti boy gösterdi. ÖSO kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad şehrinde yaşayan 505 Ebu Şabani aşireti, ÖSO bayrakları ve lüks hayatları ile TikTok'ta paylaşımlar yaptı.

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ÇAKARLI ARAÇLARLA GEZİP LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR

Koyu bir ÖSO destekçisi olan aşiretin üyeleri, çakarlı ve lüks araba videolarını TikTok'ta yayınladı.

Nargileli gece kulüplerine giden 505 Şabani üyeleri, aşiretin adını mekanın şarkıcısına söylettiriyor, tomar tomar dolarla poz verdi.

Aşiretin bazı üyeleri ise Türkiye'de yaşıyor ve bindikleri çakarlı araçlar ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

515 HAŞİMİ ÇETESİ NEDİR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu 1002480sayısı Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediliyor. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu öne sürülüyor.

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