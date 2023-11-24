Arapça vekaletle işlem yapıldı. Sonunda bu da odu

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleri ile yönetim arasında uzun zamandır sorun yaşanıyor.

Fi Tower isimli sitede, 2020 yılında yönetimine kayyum atandı ve ardından 2022 yılında yeniden bir seçime gidildi.

İddialara göre o seçimde sahte vekaletnameler ve Arapça vekaletler kullanıldı. Ancak vekaletnamelerin, kanunlara göre yalnızca Türkçe olarak hazırlanması gerekiyor.

Bahsi geçen iddiaların ardından site sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Büyükçekmece 1. Sulh hukuk Mahkemesi’nde site yönetiminin feshi için davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmaya izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. Hakim davanın reddine karar verdi. Karara tepki gösteren site sakinleri ve avukatları konuştu.

“SAHTE VEKALETLERİ HAZIRLAMIŞLARDI”

Site sakini Fatma Yağmur Köçmen yaşadıklarını anlattı. Köçmen, “2020 yılında kayyum atandı. 6 aylık görevi varken 18 ay görev yaptı. 18 ayın ardından çok şikayetler gelmeye başlayınca siteyi mahkeme kararıyla seçime götürdüler. Seçim yapılan alanı, seçim yetkisini, hepsini kayyum belirledi. Kendi divanını kendi oluşturdu. Biz seçime katıldık gelmeyen kat malikleri bize kargoyla vekaletlerini gönderdi veya kendileri geldi. Seçim 2 gün sürdü. Bu ekipteki kişiler 15 20 kişi getirmişlerdi ve sahte vekaletleri hazırlamışlardı. Kim gelmemişse onun yerine imza attılar” dedi.

“ARAPÇA TÜRKÇE KARIŞIK PY KULLANDIRDILAR”

“Arapça Türkçe karışık oy kullandırdılar” diyen Köçmen, “Biz olayın ardından kayyuma gittik ve dedik ki ‘bu evraklar sahte’ O da ben bir şey yapamam mahkemeye gidin dedi. 52 tane temsilci seçildi. Daha sonra o kişiler çoğunluk onlarda olduğu için yönetim kurulu seçti. 2 tane Arap, 2 tane Türk yönetim kuruluna geçti. Aidatı hemen gelir gelmez yüzde 100 zam yaptılar. 325 lira ödediğimiz aidat, 18 ayda bin 450 liraya çıktı” dedi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

Avukat İrem Yiğit Öztürk ise, “Yapılan seçimlerin iptalini talep ettik. Olağanüstü Genel Kurulu’nda Arapça vekaletnameler kullanılarak dilini anlamadığımız bir dilde kullanılan vekaletler kabul görmüş oldu. Buradaki vekatnameleri taraflar anlamadığından dolayı içeriğinde ne yazdığını bilmediğimizden dolayı bu seçimin usulsüz olduğunu belirterek mahkemeye başvurduk. Mahkeme davanın reddine karar verdi" dedi. Öztürk, “Kat Mülkiyet Kanunu açıktır, sayı ve arsa payı çoğunluğuna göre yönetici seçilmesi gerekir der. Bu husus gözardı edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Dosya, İstinaf Mahkemesi ve daha sonrasında da itiraz edeceğimiz merciler tarafından değerlendirilecektir” dedi.