TÜBİTAK’ın bilim fuarında Arapça manav tezgahı bilim çalışması olarak sergilenmişti. Unutulmaz haberler

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TÜBİTAK’ın bilim fuarında Arapça manav tezgahı bilim çalışması olarak sergilenmişti. Unutulmaz haberler
TÜBİTAK’IN 2017 yılında düzenlediği Bilim Fuarı’nda Arapça manav projesi tekrar gündem oldu.

Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı gündeme oturmuştu.

2017 yılında düzenlenen fuarda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergilediler.

Okul binasında düzenlenen fuarda 25 proje sergilendi.

ARAPÇA MANAV TEZGAHI

Öğrencilerin hazırladığı projelerden birinde, ürünlerin üzerinde Arapça yazıların bulunduğu manavın olması dikkat çekmişti.

Hem o dönem hem de şu an Arapça manav tezgahı gündem oldu.

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TÜRKİYE ARAPLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Öte yandan Arap turistler Türkiye’nin her bölgesinden arazi ve konut satın alıyorlar. Özellikle Karadeniz’den gelen videolar tepkilere ol açmıştı. Havalimanlarında bile Arapça tabelaların olması büyük yankı uyandırmıştı.

Türkiye’nin birçok cennet bölgesi Arap turistlerin istilasına uğruyor. Araplar bölgeye geldikçe esnaf da Arapça tabela, ilan ve menülere de ağırlık verdi.

İşletmelerde özellikle Arapça ilan, menü, duyuru, tabelanın Türkçe olmaması Arapça yoğunluklu olması tepkilere neden oluyor.

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