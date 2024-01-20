Taksim’deki kafenin menüsü. Türkler çeviri yapıp sipariş veriyor. Ülke hızla Araplaştırılıyor

Türkiye artık göçmen merkezi haline geldi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye özellikle Rusya ve Avrupa’dan gelen turistlerden çok Arap turistler gelmeye başladı.

Döviz kurunun sürekli yukarı yönlü hareketi Arapların Türkiye’ye akın etmesine sebep oldu. Türkiye’nin hemen her bölgesinde Arap vatandaşları, Arapça tabelalar, ilanlar yer alıyor.

Son olarak İstanbul Taksim’deki bir kafenin menüsü ortaya çıktı. Menünün tamamının Arapça olması yok artık dedirtti.

Sosyal medyada gündem olan menü memleketin ne hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SESSİZ İSTİLA SÜRÜYOR

Öte yandan Arap turistler Türkiye’nin her bölgesinden arazi ve konut satın alıyorlar. Özellikle Karadeniz’den gelen videolar tepkilere ol açmıştı. Havalimanlarında bile Arapça tabelaların olması büyük yankı uyandırmıştı.

Türkiye’nin birçok cennet bölgesi Arap turistlerin istilasına uğruyor. Araplar bögleye geldikçe esnaf da Arapça tabela, ilan ve menülere de ağırlık verdi.

İşletmelerde özellikle Arapça ilan, menü, duyuru, tabelanın Türkçe olmaması Arapça yoğunluklu olması tepkilere neden oluyor.