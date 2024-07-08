Göçmen kaçakçısı Suriyeli bir daireyi 17 kaçak Suriyeliye kiralamış. Suç kaydına rağmen bu adam neden sınır dışı edilmedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçısı Suriyeli bir daireyi 17 kaçak Suriyeliye kiralamış. Suç kaydına rağmen bu adam neden sınır dışı edilmedi

Konya'da bir eve düzenlenen baskında, göçmen kaçakçısı Suriyelinin bir daireye kiraladığı 17 kaçak Suriyeli yakalandı. Bu olay sonrasında, "Suç kaydına rağmen bu adam neden sınır dışı edilmedi" yorumu yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında bir eve düzenlediği baskında 17 kaçak Suriyelinin yakalandığı bildirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde belirledikleri bir adreste kaçak Suriyelilerin barındığını belirledi.

Yapılan baskında Suriyeli 17 kaçak yakalandı.

İlgili soruşturma kapsamında, daha önce göçmen kaçakçılığından kaydı bulunan Suriyeli H.A.N.'nin, daireyi kaçak Suriyelilere kişi başı bin lira karşılığında kiraladığı ortaya çıktı.

Yakalanan 17 kaçak Suriyeli, sınır dışı işlemleri için gözaltına alınırken, H.A.N. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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