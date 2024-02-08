Taksiciler birbirine girdi. Durağı basıp pompalı tüfekle rastgele ateş etti

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, iki farklı taksi durağı çalışanları arasında daha önce de yaşanan 'yolcu alma' tartışmaları bu kez silahlı kavgaya dönüştü.

DURAK BASIP POMPALI SİLAH İLE ATEŞ AÇTI

'Yolcu alma' nedeniyle tartıştığı meslektaşı Ferhat K.'nın (45) durağını kalabalık grupla basan A.K., yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Yaşanan saldırı sonrası A.K. ve beraberindekil grup olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Vücudunun çeşitli bölgelerine saçma isabet eden Ferhat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.K., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.