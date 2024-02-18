Yol verme tartışmasında kan aktı. Taksici tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

Olay, saat 14.30 sularında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kaleiçi bölgesine turist getirip götüren ticari taksi sürücüsü Sinan N. (45) ile sokaktan geçmekte olan motosikletin sürücüsü İsa K. (35) arasında yol verme yüzünden anlaşmazlık çıktı.

Yaşanan anlaşmazlık bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsünün tabancası ile ateş ettiği motosiklet sürücüsü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Acılar içerisinde yerde kalan genci görenler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kavga esnasında taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı fark edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan motosikletli genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Kullandığı tabancaya ise polis tarafından el konuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi hala devam ediyor.