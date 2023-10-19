Arapları savunan kadına haykırdı: Ben Türk'üm. Sokaktakiler elleri patlayıncaya kadar alkışladı

Sokak röportajında caddeden geçen vatandaşın, Arapları savunan kadına verdiği cevaplar çevredekiler tarafından büyük alkış topladı.

Arapları savunan kadına haykırdı: Ben Türk'üm. Sokaktakiler elleri patlayıncaya kadar alkışladı

Bir sokak röportajında bir kadının Arapları savunmasına caddeden geçen bir kişi tepki gösterdi.

Kadının sözlerine karşılık “Mustafa Kemal Atatürk dedim. Düzeni kuran o bozan da bunlar, sizin zihniyetiniz bırakın bu ayakları.” ifadelerini kullanan vatandaş, “Araplaştırdınız be Türkiye’yi. Türklüğü yok ettiniz, Türklüğü!” sözleriyle de tepki gösterdi.

Röportaj veren kadının “Ne alakası var? Müslüman geldi.” ifadeleri üzerine tepki gösteren vatandaş, “Ne Müslüman’ı ben Türk’üm Türk. Senin dinin sana, benim dinim bana ama ben önce Türk’üm.” ifadeleriyle karşılık verdi.

Bu söz çevredeki diğer vatandaşlar tarafından alkışlandı.

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