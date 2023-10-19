Gramaj hilesi ve gizli zamlara ceza yağdı

Reklam Kurulu, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara ve ‘inanç istismarı’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası kesti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gramaj hilesi ve gizli zamlara ceza yağdı

Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

TRTHaber'de yer alan bilgiye göre, Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı. 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

GRAMAJ HİLESİ İLE YAPILAN GİZLİ ZAMLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandı.

İlgili Haberler
Arapları savunan kadına haykırdı: Ben Türk'üm. Sokaktakiler elleri patlayıncaya kadar alkışladı
Halkın cebinden çıkacak. Vatandaşa kötü haber
Bir bomba da petrole düştü. Sürücülere eyvah dedirtecek gelişme
Türkiye'den kapış kapış satın almaya başladılar. Ruslar çıldırdı
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber Sağlık
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu Gündem
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı Spor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak Gündem
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan şirketler TMSF’ye geçti. Otomotivden inşaata tarımdan gıdaya 31 şirketin listesi yayınlandı Gündem
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan şirketler TMSF’ye geçti. Otomotivden inşaata tarımdan gıdaya 31 şirketin listesi yayınlandı