Arapların keyfine yine diyecek yok. Havai fişek gösterisi dakikalarca sürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Arapların keyfine yine diyecek yok. Havai fişek gösterisi dakikalarca sürdü
Birleşik Arap Emirlikleri’nin metropollerinden Dubai’de Araplar ve turistler yeni yıl coşkusunu yaşadı. Dünyanın en yüksek binası olarak rekor kıran Burj Khalifa dakikalarca süren havai fişek gösterisiyle 2024'e girerek unutulmaz an yaşattı.

Dubai'nin Burj Khalifa'sı şimdiye kadarki "en parlak, en büyük ve en renkli" gösterisiyle parladı. Dünyanın en yüksek binası geçen senelerdeki gibi bol havai fişekli yılbaşı kutlaması yapması dikkat çekti.

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Khaleej Times gazetesinin haberine göre, yeni yıl kutlamasına büyük rağbet gösteren Araplar yanı başlarındaki savaşlara ve yıkımı görmezden gelerek eğlenmeye devam etti.

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BAE, yeni yılı çeşitli havai fişek gösterileri, drone gösterileri ve diğer etkinliklerle kutladıktan sonra evlerine dönmeye başlayan kalabalıklar Dubai'deki metro istasyonlarında kalabalık oluşturdu.

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