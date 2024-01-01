Arap ülkeleri yılbaşında vur patlasın çal oynasın yaptı. Zebaha gadar dens dens dens...

Kaynak: Haber Merkezi
Arap ülkeleri yılbaşında vur patlasın çal oynasın yaptı. Zebaha gadar dens dens dens...
Yeni yıla görkemli kutlamalarla giren Arap ülkelerinin yılbaşında çekilen görüntüleri gündem oldu. Yanı başlarında Gazze’deki çatışmalara duyarsız kalmayı tercih eden Arapların aksine ülkemizde halen yılbaşını kutlayan vatandaşları hedef gösterenler bu sene de boş durmadı.

Türkiye’de yılbaşı kutlayanları hedef haline getirerek hakarette bulunan kimi çevrelerin Arap ülkelerinin görkemli yılbaşı kutlamalarını görmezden gelmesi dikkat çekti.

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Dünya 2024 yılına girerken yeni yılı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Arap ülkelerinde binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı çeşitli gösteriler sosyal medyada yayıldı.

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"ARAP’TAN ÇOK ARAPÇILIK"

Öte yandan her yıl olduğu gibi ülkemizde yeni yılı kutlamak yine tartışma konusu oldu. Önceki yıllardan da hatırlandığı üzere Tebliğci denilen bazı gruplar ve Arap sempatizanı sosyal medya kullanıcıları yeni yılı kutlayan vatandaşlara cephe alıp doyasıya yılbaşını kutlayan Arap ülkeleri hakkında konuşmamayı tercih etti. Bu sergilenen tutum ve davranışların “Arap’tan çok Arapçılık” olarak yorumlandı.

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Dünya 2024 yılına girerken pek çok ülkeden renkli kutlama görüntüleri geldi. İşte o kutlamalardan yansıyanlar:

ATATÜRK’E SAYGISIZLIĞIYLA HATIRLANAN SUUDİLER NOEL’DEN GERİ KALMADI

Geçtiğimiz günlerde Süper Kupa maçında Atatürk’e saygısızlık yaparak kriz çıkaran Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, sanki yanı başında savaş yokmuşçasına yeni yıl görkemli bir kutlamayla karşılandı.

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Son yıllarda eğlence sektörüne dev yatırımlar yaparak ülkenin imajını değiştirmeye çalışan Suudi Arabistan, sırf bu amaç için 2016 yılında kurduğu Eğlence Heyeti vasıtasıyla, birçok festival, konser, spor etkinliği ve kültürel faaliyet düzenliyor.

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Ülkede tartışma yaratan konulardan olan yılbaşı ve Noel kutlamaları. Suudi Arabistan, İslam’ın doğduğu ve kutsal mekânların bulunduğu bir ülke olarak görülmesi sebebiyle, yıllarca bu kutlamaların yasaklandığı biliniyordu.

DİĞER ARAP ÜLKELERİNDE YILBAŞI BAKIN NASIL KUTLANMIŞ

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