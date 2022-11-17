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Araştırmacılardan Avrupa ve kanser salgını açıklaması

NTV’nin haberine göre; Bilim insanları pandemi döneminde kanser tetkiklerinin büyük oranda aksadığını bu nedenle çok sayıda kanser vakasının gözden kaçtığı uyardı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:04
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Araştırmacılardan Avrupa ve kanser salgını açıklaması: Avrupa'yı kanser salgını bekliyor olabilir

Araştırmacılardan Avrupa ve kanser salgını açıklaması
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Araştırmacılar, “Pandeminin ardından Avrupa'yı Kanser salgını bekliyor olabilir” ifadelerini kullandı. Pandemi sebebiyle tetkikler aksadı, Avrupa'yı kanser salgını bekledi.

Bilim insanları pandemi sebebiyle 100 milyondan fazla kanser taramasının gerçekleştirilemediğini bu sebeple, erken teşhis edilemeyen çok sayıda kanser vakasının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Lancet Tıp dergisinde yayınlanan makalede, Avrupa'nın dört bir yanından kanser uzmanlarının görüşüne başvurulduğu bildirildi. Pandemiyle mücadele için yeniden şekillenen sağlık sistemlerinin kanserle mücadele konusunda zayıfladığı uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin klinik kanser testlerini de olumsuz etkilediği dile getirildi. Araştırmacılar risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve geniş çaplı taramalarla Avrupa'daki kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının engellenebileceğini belirtiyor. Pandeminin ilk yılında onkologların normalden bir buçuk milyon az hastayı gördüğü ifade ediliyor. Yapılmayan tetkikler sebebiyle pandemi döneminde sadece Avrupa'da bir milyon kanser vakasının gözden kaçmış olabileceği belirtiliyor.

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