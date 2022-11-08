Türk mutfağının vazgeçilmezi kanser savar çıktı. Ömrü uzatıyor

İnsanlar öldürücü hastalık olan kansere karşı çeşitli çareleri aramaya devam ediyor. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan kuru fasulyenin kansere karşı etkili olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Kuru fasulyenin vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuru fasulye sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğu biliniyor.

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz efsane yiyeceğin kansere karşı oldukça etkili olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırma sonuçları kuru fasulyenin kansere karşı yüksek koruyucu özelliği olduğunu gösteriyor.

KURU FASÜLYENİN FAYDALARI

-Tam bir kanser düşmanı

Kuru fasulyenin kansere karşı da etkili olduğu belirtildi. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.

Fasulyenin kanser önleyici ve kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen bir besin olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi.

Yapısında bulunan maddeler ve engelleyiciler sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını önlemesinden dolayı kuru fasulye bir antikanser gıdasıdır.

Fasulye lif, vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Fasulye hemen hemen hiç kolesterol içermediği için kalp damar hastalığı, kalp çarpıntısı, karaciğer yetmezliği, böbrek taşlarına, idrar tutukluğu ve birçok kanser türüne iyi geldiğinin tespit edildiğini ifade eden uzmanlar sık sık tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

-Kanser hücrelerinin yayılmasını önlüyor

Yıllardır tüketilen ve sağlıklı olduğu bilinen kuru fasulyenin kanser önleyici etkisinin ortaya çıkarılması son zamanlarda gerçekleşmiştir. Fasulye içeriğinde bulunan maddeler ve engelleyiciler sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını önleyen bir antikanser gıdasıdır. Bu konu hakkında çeşitli ülkelerde birçok çalışma yapılmıştır. Son yıllarda kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada, fasulye tüketiminin fazla olduğu Portekiz, İspanya gibi ülkelerde diğer ülkelere nazaran meme kanseri riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu görülmüştür.

-Kanser ilaçlarının etkisini artırıyor

Ayrıca fasulyede bulunan 'inositol pentokisfosfat' adlı bir maddenin, tümör gelişiminde rol oynayan bir enzimi baskıladığının ortaya çıkarıldığı da tespit edildi.

Zengn bir diyet kaynağı olarak kanser riskini azaltan kuru fasulye baskılayıcı özelliğiyle de kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu etkili madde yumurtalık ve akciğer kanseri hücrelerini baskılamış ve tedavi süresince ilaçların hastalık yapıcı hücrelerin ölümü etkisini artırmıştır. Fasulyeler tespit edilen inositol pentokisfosfatın kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılan kanser ilaçlarının etkisini artırmada gelecekte etkili olabileceği düşünülmektedir.

Uzmanlar her yetişkin insanın haftada 2 kez kuru ya da yeşil fasulye tüketmesini tavsiye ediyor. Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor.

- Kan şekerini dengeliyor

Fasulyenin en fazla bilinen faydalarından biri kan şekeri dengesini ayarlayarak şeker hastalarını rahatlatması. Ancak kuru fasulye hakkındaki son paylaşılan bilgi duyanları bir kez daha şaşırttı.

- Düzenli kuru fasulye yemek, ömrü uzatır.

- Obeziteden korur.

- Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.

- Meme kanserine savaş açar.

- Diyabeti önler.