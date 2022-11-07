Sindirimi bozuyor bağırsak kanserine neden oluyor. Tek lokması bile zehirden beter

Posta'da yer alan habere göre; ABD’de yapılançalışmalar sonucu hazır çorba, noodle, paketlenmiş atıştırmalık ve tahıl gevreği gibi çok tercih edilen yiyeceklerin bağırsak kanseri riski açısından tehlike oluşturduğu ispatlandı. Uzmanlar, söz konusu araştırmanın sonucunda ise günlük hayatın bir parçası haline gelen bu yiyeceklerin her ne kadar pratik olsa da sağlık üzerinde geri dönüşü olmayan zararlar oluşturduğunun altını çizdi.

En yaygın kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri riski; yaş, aile öyküsü ve yaşam tarzındaki bazı seçimler nedeniyle arttığı vurgulandı. ABD’de yapılan çalışmada, kötü beslenmenin ve ultra işlenmiş gıdaları tüketmenin insan sağlığı açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

Son yapılan çalışmalar da tatlı, bisküvi, pizza, tahıl gevreği ve gazlı içecek gibi besinleri sık sık tüketiyorsanız bağırsak kanserine yakalanma riskinizin daha yüksek olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekti.

ABD’de yapılan ve British Medical Journal'da yayımlanan araştırmada, yaklaşık otuz yıl boyunca 160 bin kadın ve 46 bin erkek incelendi. Bunlardan 3 bin 216'sına bağırsak kanseri teşhisinin konduğu bildirildi.

Fırınlanmış, dondurulmuş veya konserve yapılmış ürünlerden ayrı bir kategori olarak, üçüncü bir işleme tabi tutulan gıdalar “ultra işlenmiş gıda” olarak adlandırıldığı bildirildi. Bu tür gıdaların daha fazla kimyasal içerdiği biliniyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR HANGİLERİ?

Çin tuzu, aspartam, trans yağ ve diğer bazı maddelerin sağlığımıza zararlı etkileri var ve bu etkiler, işlenmiş gıdalardan neden uzak durmamız gerektiği konusunda fazlasıyla neden veriyor. Evde yapılan yemeklerin içine ultra işlenmiş gıdalar, zararlı katkı maddeleri ve tatlandırıcılar girmediği biliniyor.

Yaygın ultra işlenmiş gıdalardan bazıları şu şekilde:

- Hazır çorbalar

- Hazır yiyecekler

- Paketlenmiş atıştırmalıklar

- Gazlı veya şekerli içecekler

- Kek, bisküvi ve tatlı ikramlar

- Pizza, makarna ve hamburger gibi işlenmiş gıdalar

Ultra işlenmiş bu gıdalar ucuz, kullanışlı ve lezzetli olduğu bildirildi. Ancak her lokması çok fazla kalori içeriyor, bu da kendinizi tok hissetmeden önce çok yemek yemeniz anlamına geldiği vurgulandı. Diğer yandan bu gıdalar hem sindirim sistemini zorluyor hem bağımlılık yapıyor hem de yüksek miktarda katkı maddesi içerdiği vurgulandı.

ERKEKLERDE YÜZDE 29, KADINLARDA YÜZDE 17 KAT FAZLA RİSK

Araştırmacılar, vakaların sayısında, takip edilen diyetlerin önemli bir risk faktörü olduğunu ve ultra işlenmiş gıda tüketen erkeklerin %29'unun bağırsak kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ayrıca yüksek miktarda hazır yiyecek tüketen kadınların bağırsak kanseri riskinin %17 arttığını kanıtladı.

Peki, ultra işlenmiş gıdalar hangileri? Bağırsak kanseri ile bu gıdaların bağlantısı hakkında neler biliniyor?