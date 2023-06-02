Arçelik'ten siber saldırı açıklaması

Arçelik'e siber saldırı yapıldığı üzerine çıkan haberlere ilişkin Arçelik'ten bir açıklama geldi. Saldırının Arçelik'e değil, Arçelik tedarikçilerinden birine yapıldığı açıklandı.

Arçelik'ten siber saldırı açıklaması

Arçelik'e siber saldırı yapıldığı üzerine çıkan haberlere ilişkin Arçelik'ten bir açıklama geldi. Saldırının Arçelik'e değil. Arçelik tedarikçilerinden birine yapıldığı açıklandı.

Arçelik'ten yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı sistemlerin, ödeme ve finansal bilgileri içermediği belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bazı bayi ve yetkili servis çalışanlarımızın kişisel verilerine erişilmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine açıklama yapma lüzumu doğmuştur.

Şirketimiz bünyesinde kullanılan bir uygulamaya siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Uygulamamıza erişim pek çok başka şirket ve markaya da hizmet veren bir tedarikçimizin sisteminden kaynaklı olup, gerekli tüm teknik ve yasal önlemler alınmıştır. Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Olayın etkilediği sistemler, ödeme ve finansal bilgileri içermemektedir. Halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır."

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