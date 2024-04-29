Erol Bulut havalara uçtu

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, daha sonra Süper Lig'de sırasıyla Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep'i çalıştırmıştı.

Ardından yurt dışı macerasına atılan Erol Bulut, İngiltere Championship ligi takımlarından Cardif City'nin başına geçti. Erol Bulut bir sezonluk sözleşmeye imza atmıştı.

BBC'de yer alan habere göre Cardiff City ile bu sezon iyi işlere imza atan Erol Bulut, takım sahibi Vincent Tan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erol Bulut'un performansından mutlu olan Vincent Tan, 49 yaşındaki teknik adamla yeni bir sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Vincent Tan, sezon başında EFL yönetiminin verdiği ceza nedeniyle sadece boştaki oyuncuları alan ve kiralık olarak takviye yapabilen Cardiff City ile iyi işler yaptığını düşündüğü uzun süreli bir sözleşme imzalamak istiyor ve görüşmeler de son noktaya geldi.

49 MAÇTA 21 GALİBİYET ALDI

Bu sezon Cardiff City'nin başında 49 resmi maça çıkan Erol Bulut bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet alırken maç başına 1.39 puan ortalaması tutturdu.