Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 21 yaşındaki futbolcu, menajerlik şirketiyle yollarını ayırarak Epic Sports ile anlaşmaya vardı.

Archie Brown sözleşmesini feshetti! - Resim : 2

ARCHIE BROWN BAŞKA BİR ŞİRKET İLE ANLAŞMAYA VARDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan İngiliz futbolcu Archie Brown, kariyerinde önemli bir değişikliğe imza attı. Genç oyuncu, daha önce bağlı olduğu menajerlik şirketiyle olan sözleşmesini feshederek yeni bir temsilciyle anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Archie Brown, menajerlik hizmetleri için Epic Sports ile anlaştı.

