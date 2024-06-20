Arda doksana takınca Türk düşmanı Rasim Ozan'ın Türk alerjisi depreşti. Bu alçak paylaşımı yaptı

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Arda Güler, maçın ikinci yarısında mükemmel bir gole imza attı. Maça Arda Güler’in attığı gol damga vururken Güler, oynanan maçın ardından “Türk’e durmak yaraşmaz” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapmıştı.

Tüm Türkiye Arda Güler’in paylaşımıyla sevinç içindeyken, Rasim Ozan Kütahyalı, eleştirilerin odağı haline gelen bir paylaşım yaptı. Rasim Ozan, yaptığı skandal paylaşımda, “Arda daha bu yaşında Türkiye’nin şifrelerini kavramış. Çok zeki çocuk. İyi futbolcu olduğu kadar da uyanık bir siyasetçi Arda.” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan, Arda Güler için, “Hem Türklük Hem Müslümanlık hem Atatürk Üçünü birden sentezleyip amalgam halinde demeci çaktın mı kötü de oynasan bir golle milli kahraman olursun” ifadelerini kaydederken söz konusu ifadeleri kamuoyunda tepkiyle karşılaştı.

NAGEHAN ALÇI KÜTAHYALI’DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı'dan tek celsede boşanan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kütahyalı hakkındaki sırları açıklamıştı. Nagahan Alçı, Kütahyalı’dan yıllarca psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü ifade ederek “En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır” ifadesini kaydetmişti.

Kütahyalı’yla evliyken şiddet nedeniyle evlerine polis çağırdığını belirten Alçı, “Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

ULUS DEVLETİ YIKMA PLANINI ANLATMIŞTI

Karabük Üniversitesi’nde yaşanan Afrikalı öğrenci skandalının ardından Türkiye’de siyahilere yönelik düşmanlığın arttığını söyleyen Rasim Ozan, Afrikalıların artık Türkiye’nin vatandaşları olduğunu iddia etmiş ve 2040’lı yıllarda Türkiye’de siyahi Bakanların, emniyet müdürlerinin, valilerin, büyükelçilerin hatta general ve subayların olacağını öne sürmüştü.

Rasim Ozan, "Türkiye'nin zenci bakanları, emniyet müdürleri ve valileri, büyükelçileri hatta zenci generalleri olacak. Afrikalılar artık Türkiye yurttaşıdır. Bunu kimse önleyemez." ifadelerini kullanmıştı.