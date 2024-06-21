Zam geliyor. Hem çiftçiye hem vatandaşa kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zam geliyor. Hem çiftçiye hem vatandaşa kötü haber

Üreticiye kötü haber geldi. Çiftçinin tarım ve hayvancılık için kullandığı gübre ve yeme KDV zammı planlanıyor. Maliyetler artacak, fiyatlar uçacak yine olan vatandaşa olacak.

Hükümetin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni vergi taslağında gübre ve yeme KDV konulması planlanıyor. İddiaya göre tarımın temel girdilerinden olan yem ve gübreye yüzde 10 ile yüzde 20 arasında KDV konulacağı iddia ediliyor.

Buna göre, yeme yüzde 10, bitkisel üretimin vazgeçilmezi gübreye ise yüzde 20 KDV uygulanacak. Bu vergiler, doğrudan çiftçinin cebinden çıkacak. Sonra da vatandaşın cebine yansıyacak. Çünkü üretim maliyetleri arttıkça bu durum fiyatlara, daha sonra da vatandaşın cebi yanıp, tutuşacak.

Çiftçiler, yem ve gübreye getirilmesi planlanan KDV'nin tarımsal üretime büyük darbe vurur görüşünde Maliyet artışlarıyla birlikte çiftçilerin üretimi azaltma ihtimali de var.

ÇİFTÇİDEN TEPKİ

Yeni vergi taslağına çiftçilerden tepkiler gecikmedi. Tarım örgütleri iktidarın çiftçileri destekleyecek adımlar beklerken, yeme ve gübreye KDV planlanması üreticilerin yükünü iyice artıracak.

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