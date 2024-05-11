Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında şampiyon Real Madrid, Granada ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de çıkarken, Real Madrid karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı. Takımının 2. golünü atan Arda galibiyete katkı sağladı. Real Madrid farklı yendiği Granada'yı küme düşürdü.

Real Madrid’in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Granada karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç yetenek Arda Güler’in gol yollarındaki etkinliğini vurgulayan Ancelotti, “Arda, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Kale önünde sergilediği etkili oyun ile gollerini kolayca buluyor,” dedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin büyük olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, “Amacımız Şampiyonlar Ligi finalinde en iyi performansımızı sergilemek ve bu yolda başarıya ulaşmak,” ifadelerini kullandı.

PSG ile yollarını ayıran, Real Madrid'e imza atacağı söylenen Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili spekülasyonlara da değinen deneyimli teknik adam, “Mbappe mi? Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum,” yorumunu yaptı.