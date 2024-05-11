Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
İspanya şampiyonu Real Madrid, Granada'yı 4-0 yenerken milli futbolcumuz Arda Güler de 1 golle galibiyete katkı sağladı. Maç sonunda Ancelotti, Arda'yı övdü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında şampiyon Real Madrid, Granada ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler sahaya ilk 11'de çıkarken, Real Madrid karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı. Takımının 2. golünü atan Arda galibiyete katkı sağladı. Real Madrid farklı yendiği Granada'yı küme düşürdü.

whatsapp-image-2024-05-11-at-22-34-49.jpeg

Real Madrid’in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Granada karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç yetenek Arda Güler’in gol yollarındaki etkinliğini vurgulayan Ancelotti, “Arda, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Kale önünde sergilediği etkili oyun ile gollerini kolayca buluyor,” dedi.

aa-20240508-34506881-34506858-real-madrid-v-bayern-munich-uefa-champions-league.jpg

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin büyük olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, “Amacımız Şampiyonlar Ligi finalinde en iyi performansımızı sergilemek ve bu yolda başarıya ulaşmak,” ifadelerini kullandı.

PSG ile yollarını ayıran, Real Madrid'e imza atacağı söylenen Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili spekülasyonlara da değinen deneyimli teknik adam, “Mbappe mi? Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum,” yorumunu yaptı.

İlgili Haberler
Milli Takım Kuveyt'i 36-28 mağlup etti
Ozan Tufan dert yandı
Fenerbahçe Bursaspor'u bitirdi
Arda Güler yine attı. Ancelotti bin pişman oldu
Son Haberler
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Gündem
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı Spor
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı Gündem
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu Video
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı Video
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı
Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi Gündem
Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi Video
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi