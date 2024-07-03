UEFA ilan etti milliler havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA ilan etti milliler havalara uçtu

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenmesi sonrası dünya sıralamasında ciddi bir sıçrayış yaparak 40. sıradan 26. sıraya yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan milliler, adını çeyrek finale yazdırdı ve tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Merih Demiral, attığı iki golle yıldızlaşırken, Mert Günok son saniye kurtarışıyla ağızları açık bıraktı.

MİLLİLERİ HAVALARA UÇURACAK GELİŞME
A Milli Takım'ı sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Türkiye, EURO 2024'te dört maçta aldığı üç galibiyetin ve aynı zamanda çeyrek finale katılması sonrası dünya sıralamasında basamakları 10'ar 10'ar atladı.

Milliler, 40. sıradan 26. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Gürcistan maçından 12 puan alan Ay yıldızlılar, Çekya zaferinden de 17 puan kazandı.

Portekiz mağlubiyetinden 10 puan eksilirken, Avusturya galibiyeti sonrası 20 puan daha aldı ve EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan toplamış oldu.

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