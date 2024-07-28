Arda Güler havalara uçtu

Geçen sezonun sonlarında Ancelotti'nin forma şansı verdiği Arda Güler, aldığı süreleri iyi değerlendirdi ve adından söz ettirmeyi başardı.

Aynı şekilde EURO 2024'te milli takım ile oynadığı oyun göz kamaştırdı.

GELECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Arda Güler'in önümüzdeki sezondaki geleceği merak konusu olurken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

REAL MADRID BIRAKMIYOR

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Almanya Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak için devredeydi.

Ancak Real Madrid, Arda Güler'i takımın önemli bir ismi olarak gördüğü için bu teklife sıcak bakmadı ve Arda'yı göndermeyi düşünmüyor.

TEK ODAĞI MADRID

EURO 2024 sonrası tatile çıkan ve geçtiğimiz günlerde tatilini bırakarak antrenmanlara dönen Arda Güler'in tek odak noktası Real Madrid.

Milli futbolcu tamamen Real Madrid'deki kariyerine odaklanmış durumda.

REAL MADRID İLE KUPA CANAVARI OLDU

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda kupalara doymadı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayarak tarihe geçen Arda, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.