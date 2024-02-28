Arda Güler için 4 bin 117 km yol gelen ünlü Rus mankenin hayalleri yıkıldı

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Arda Güler için 4 bin 117 km yol gelen ünlü Rus mankenin hayalleri yıkıldı
Rus sosyal medya fenomeni ve manken Svetlana Alekseeva Arda Güler için gittiği Madrid'de şoka uğradı.

La Liga’nın 26. Haftasında lider Real Madrid sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi.

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Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar rakibini Luka Modric’in 81. Dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

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Karşılaşmanın sonlarına doğru Ancelotti’nin çağıması sonrası oyuna girmek için saha kenarına gelen Arda Güler Modric’in golü sonrası İtalyan teknik adam tarafından yerine geri gönderildi.

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Arda Güler’in oyuna girememesine tüm Türkiye üzülürken şaşırtan bir isimden de tepki geldi.

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Arda Güler’i izlemek için Santiago Bernabau’ya gittiğini söyleyen Rus sosyal medya fenomeni "Arda Güler'in doğum gününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı.. En azından Real Madrid maçı kazandı." Dedi.

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Svetlana Alekseeva, jest ve mimikleri ile Arda'yı daha sonra çay içmeye davet etti.

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