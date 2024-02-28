Luka Modric Süper Lig'e geliyor

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Luka Modric Süper Lig'e geliyor
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luka Modric için 2 Süper Lig devi devreye girdi.

12 yıldır formasını giydiği Real Madrid’den sezon sonunda ayrılması beklenen Luka Modric ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre bu sezon Süper Lig şampiyonluğu için kıyasıya bir yarış veren Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yarışı Hırvat yıldızı transfer etmek için de veriyor.

Menajerler aracılığıyla oyuncunun nabzını yoklayan ezeli rakipler Modric’in İstanbul’da yaşamaya sıcak baktığını iletmesi üzerine resmi teklif için hazırlıklara başladı.

Önümüzdeki günlerde Luka Modric ile masaya oturacak Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuya 3.5 milyon Euro maaş önerecek.

Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika’dan da bazı kulüplerin Luka Mordic’in durumunu yakından takip ettiği gelen haberler arasında.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol 6 asist kaydetti.

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