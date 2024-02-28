Trabzonspor'a sakatlık şoku. Geldiği gibi geri gitti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor aldığı haber ile neye uğradığını şaşırdı.
Bordo-mavililerin Southhampton’dan kadrosuna kattığı Mislav Orsic sezon öncesi kampında girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve ülkesine tedavi olamaya gitmişti.
Sakatlığının sona ermesiyle Trabzon’a gelerek antrenmanlara başlayan Hırvat futbolcu bacağında yeniden ağrı hissetti.
Apar topar ülkesine tedavi gördüğü doktoruna giden Orsic durumun netleşmesinin ardından yeniden tedavi görecek.
31 yaşındaki sol kanatın bu sebeple sahalara döneceği tarih gecikecek
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