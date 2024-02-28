Trabzonspor'a sakatlık şoku. Geldiği gibi geri gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'a sakatlık şoku. Geldiği gibi geri gitti
Sezon başı kampında sakatlanan Mislav Orsic tam iyileşti derken yeniden sakatlandı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor aldığı haber ile neye uğradığını şaşırdı.

Bordo-mavililerin Southhampton’dan kadrosuna kattığı Mislav Orsic sezon öncesi kampında girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve ülkesine tedavi olamaya gitmişti.

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Sakatlığının sona ermesiyle Trabzon’a gelerek antrenmanlara başlayan Hırvat futbolcu bacağında yeniden ağrı hissetti.

Apar topar ülkesine tedavi gördüğü doktoruna giden Orsic durumun netleşmesinin ardından yeniden tedavi görecek.

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31 yaşındaki sol kanatın bu sebeple sahalara döneceği tarih gecikecek

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