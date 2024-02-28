Erman Toroğlu ‘tuhaf ceza’ diyerek Icardi ile Nouma’nın hareketini kıyasladı. Aradaki uzunluk farkını açıkladı

Süper Lig’in 26. Haftasında Galatasaray Ankaragücü deplasmanına çıktı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazanırken maçın ardından Icardi’nin yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü.

Ankaragüçlü taraftarların kendisi aleyhine yaptığı tezahürat sonrası sinirlenen Icardi tribünlere bakarak elini cinsel organına götürdü.

Tribündeki bir taraftarın olayın videosunu sosyal medyada paylaşması üzerine PFDK Arjantinli yıldıza 1 maç ceza verdi.

Daha önce aynı hareketi yapan Pascal Nouma’nın 7 ay ceza aldığını belirterek itirazda bulundu.

Konu ile ilgili tartışmalar hala gündemdeki yerini korurken eski hakem Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Pascal Nouma ve Icardi’ninkini karşılaştıran Toroğlu Pascal’ınkinin daha uzun olduğu söylerek daha fazla ceza aldığını açıkladı.

İşte Erman Toroğlu’nun açıklamalarının tamamı:

"Icardi’yle Pascal Nouma’yı karşılaştırıyorlar. Pascal Nouma’nın eylem süresi olarak daha uzun. Futbol Federasyonu bunu nasıl değerlendirdi, onu da bilmiyorum. Bu ceza biraz tuhaf. Bu işin cezası 2 maçtan başlıyor. Peki, neden sadece 1 maç o zaman? Çok mu kısa olduğu için, yoksa çok mu ufak olduğu için"