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Barcelona Arda Güler'i istiyor. İspanyol basını ücreti açıkladı

İspanyol devi Barcelona Arda Güler için resmen devreye giriyor. İspanyol basını Barcelona'nın Arda için ne kadarlık bir ücreti gözden çıkarması gerektiğini de açıkladı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:19
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Arda Güler için Barcelona devrede

Barcelona Arda Güler'i istiyor. İspanyol basını ücreti açıkladı
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İspanya'da yayın yapan Relevo'dan çarpıcı bir iddia geldi. İspanyol sitesi, La Liga'nın devi Barcelona'nın, Arda Güler ile ilgilendiği açıkladı.

Haberde, Arda Güler'in önümüzdeki 10 yılın en büyük potansiyelli ve yetenekli oyuncularından biri olmaya aday olduğu belirtildi.

Katalan devinin 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için yaklaşık olarak en az 20 milyon Euro ödemesi gerektiğine de yer verildi.

Ayrıca, Barcelona'nın dışında birçok Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin de genç oyuncuyu takibe aldığı vurgulandı.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

2019 yılında Gençlerbirliğ altyapısından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in, bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Yönetim de bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.



 


 

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