Arda Güler'in yüzü kızaracak. MHK Başkanı Lale Orta açıkladı. Penaltı değil

Editör: Ufuk Cingöz

MHK Başkanı Lale Orta, Bein Sports'ta katıldığı programda MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"HER AY 1 GÜN BELİRLEYİP DEĞERLENDİRELİM"

Süper Lig takımlarına çağrı yapan Orta, "17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa, her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim" dedi.

ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONU AÇIKLADI

Lale Orta, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Onur Bulut ile Arda Güler'in içinde bulunduğu penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

''KESİNLİKLE YANLIŞ BİR KARAR''

Orta, 'Kesinlikle yanlış bir karar' sözlerini söylerken, şu ifadeleri kullandı;

"Arda Güler'in pozisyonunda kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, seyrettirdiğiniz zaman bir kişinin buna penaltı diyeceğini düşünmüyorum. Yanlış karar. VAR da hatalı karar vererek bunu düzeltmedi"

"Arda Güler'in pozisyonu kesinlikle verilmemesi gereken bir penaltı ama hakemlerimizin kesinlikle art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İnsani bir hata. Halil Umut Meler bugün dünyada ön sıralara çıkmış bir hakemimiz. Ders çıkaracaktır"

LALE ORTA'NIN DEĞERLENDİRDİĞİ BAZI POZİSYONLAR

Orta'nın değerlendirdiği bazı tartışmalı pozisyonlar şu şekilde;

"OSAYI'YE KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

"Osayi için net bir kırmızılık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi.''

"DIOUF'UN POZİSYONUNDA VAR UYGULAMASI DOĞRU"

''Trabzonspor-Kayserispor maçında iptal edilen penaltı için VAR kayıtlarını dinledim. Mame Diouf kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor. Doğru bir VAR uygulaması oldu."

"DUBOIS'İN POZİSYONU KIRMIZI"

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, Konyaspor-Galatasaray maçında Dubois'e yapılan müdahale ve gösterilmeyen kırmızı kart için "Dubois'e müdahale var. Hakem için kolay değil, çünkü uzak. Dördüncü hakem pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan müdahale bekleyebilirdik. Burada subjektif bir karar var, sınırda bir durum. Bu pozisyonda kırmızıdan yanayım. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı" dedi.

''VAR'IN MÜDAHELE ETMEMESİ ÇOK DOĞRU''

Dallas, Mertens-Rodrigues pozisyonu için "Mertens, bu pozisyonda çok büyük bir risk alıyor. Şanslı ki çok fazla temas olmuyor. Sanırım hakem bu yüzden sarı karta yöneldi. Ama kırmızı kart olsa da bir şey söyleyemezsiniz. VAR'ın burada müdahale etmemesi, çok doğru. Sübjektif bir karar söz konusu" şeklinde konuştu.

"EMRE AKBABA'NIN MERTENS'E YAPTIĞI MÜDAHALE KIRMIZI"

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Emre Akbaba'nın topla oynama niyeti yok. Bu müdahale rakibin sağlığını tehdit altına atıyor. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı.